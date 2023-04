Irlande : le paradis du homard

Au cœur des eaux froides irlandaises se cachent un trésor, le homard bleu. Seul un spécimen sur deux millions est de cette couleur. Au large de ces falaises majestueuses, en image, plus que n’importe où au monde, ce crustacé rare grandit en abondance. Ciel orageux et creux de plusieurs mètres, une météo non-idéale pour pêcher le homard. Mais, même si la mer est agitée, elle est généreuse. Grâce à la crustacyanine, protéine très présente sur ces rivages, en image, le homard prend la couleur bleue. Une fois cuit, il perd cette pigmentation. Cela donne un crustacé à la chair tendre et gourmande. Un mets d’exception, grand classique des assiettes irlandaises, mais attention seulement pour les grands événements. Une assiette coûte environ 50 euros par personne. Des homards de qualité, une nature propice à l’élevage, mais 90 % de la pêche part à l’exportation. Avant d’envoyer les crustacés à l’étranger, il faut les conserver vivant le plus longtemps possible. "Ici, c’est notre système de stockage pour les crustacés vivants.", affirme Yohann Pierard, responsable commercial chez Sofrimar, Wexford. Le système, qui est unique en Europe, permet de stocker 20 tonnes de homards en vie. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, D. Pires