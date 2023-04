Irlande : l'île à la beauté sauvage

Ses prairies verdoyantes en toutes saisons lui valent le surnom d'île d'Émeraude. Mais à l'ouest de l'Irlande, le regard est attiré par le bleu saphir de l'océan. La force de l'océan a sculpté les murailles naturelles que vous verrez dans la vidéo en tête de cet article, les falaises de Moher. Pour mieux se rendre compte de l'immensité de ce paysage de schiste et de granite, il faut rejoindre la terre et marcher. Les Américains que nous avons rencontrés sont impressionnés. "Mais regardez, c'est juste magnifique ! C'est le plus beau site qu'on ait vu ici, vraiment.", confie la jeune femme. "La mer est très belle et se confond même avec le ciel.", ajoute son partenaire. Un million de personnes visitent ce site chaque année. Un concentré d'Irlande que ne voulaient pas manquer trois Françaises. "Une première fois ici, ça fait du bien, ça dépayse", s'exalte l'une d'elles. "Juste l'immensité des grands espaces et la verdure. Et puis, le temps improbable : en 10 minutes, on a quatre saisons. C'est merveilleux !", ajoute une autre. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage É. Stern, L. Larvor,