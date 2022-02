Isabelle et Patrick Balkany bientôt de retour en prison

Patrick Balkany était à son domicile de Giverny profitant de ses derniers instants de liberté. Dans quelques heures, l'ancien maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) et sa femme Isabelle vont partir en détention. Ils n'ont pas respecté les obligations de leur placement sous bracelet électronique. Patrick Balkany a déjà passé cinq mois à la prison de la Santé. Il aurait surtout voulu que la justice soit plus juste. Sa femme Isabelle est ce jeudi soir à l'hôpital. Elle aurait pris une grande quantité de médicaments après avoir mis quelques mots sur Twitter. Patrick et Isabelle Balkany purgent actuellement une peine de trois ans de prison ferme pour fraude fiscale. En mars 2021, la justice prend en compte leur âge, leur état de santé et leur évite la prison. Les Balkany sont assignés à résidence sous bracelet électronique. Ils ne peuvent quitter leur domicile de Giverny que l'après-midi. Mais la justice leur reproche une centaine d'incidents : non-respect des horaires, absence à des rendez-vous avec leurs conseillers de probation, non-paiement d'acomptes qu'ils doivent verser au fisc. Patrick Balkany aurait notamment été vu à plusieurs reprises dans son ancien fief de Levallois à une heure où il aurait dû être chez lui. La décision de la justice n'étonne pas les spécialistes, comme l'explique notamment Céline Parisot, présidente de l'Union syndicale des magistrats (USM), au micro du 20H de TF1, dans la vidéo en toute de cet article. Il reste à Patrick Balkany deux ans et sept mois de prison à purger si d'ici là, il ne bénéficie d'aucune remise de peine. TF1 | Reportage T. Malandrin, R. Elkrief