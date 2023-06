Ischia : beauté volcanique

À une heure de bateau de Naples, se trouve Ischia, la plus grande île du Golfe. Ce sont 46 kilomètres carrés de terre assises sur des chambres magmatiques. Son activité volcanique réserve quelques surprises. Dans la baie de Sorgeto, des sources d'eau chaude jaillissent en pleine mer. Pour les vacanciers français, c'est à peine croyable. Quand il ne brûle pas, le bain est réputé pour apaiser l'arthrite, libérer les voies respiratoires ou encore assainir la peau. Les dégagements de chaleur réservent d'autres originalités. Dans le restaurant Emanuela, on prépare un plat unique en son genre, le poulpe cuit dans le sable. La cuisine de Sergio Iacono, propriétaire du restaurant, se trouve sur la plage. Il n'a pas besoin de gaz ni d'électricité, car ici, le four c'est le sable. La température grimpe au-delà des 100°C. La cuisine à ciel ouvert intrigue les baigneurs. Le thermostat ne se contrôle pas et la cuisson est lente. Après une heure trente dans sa cocotte, le poulpe est prêt. Du poulpe, mais aussi du poulet et des légumes, à Ischia, on fait cuire presque tout dans les fumerolles, et ce, depuis l'Antiquité. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Malnoy, C. Duval