Isère : la promotion d’un gendarme fait débat

En février dernier, deux retraités avaient été tués à Bourgoin-Jallieu (Isère) par un gendarme ivre, qui circulait à bord d'une voiture en compagnie d’un autre gendarme. Ce dernier, qui n’avait pas empêché son collègue de prendre le volant, vient d’être nommé lieutenant. La fille du couple, Céline Duron, est partagée entre colère et incompréhension. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/08/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.