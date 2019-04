Isère : polémique autour de la fermeture d'une école musulmane privée

L'école privée musulmane Philippe Grenier à Échirolles (Isère) a décidé de porter plainte contre le ministre de l'Éducation nationale pour diffamation. Pour cause, Jean-Michel Blanquer l'avait décrite comme "d'inspiration salafiste" et avait demandé sa fermeture. En février 2019, le tribunal correctionnel de Grenoble a déjà ordonné sa fermeture définitive, mais l'association qui la gère a fait appel. Elle est donc toujours ouverte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.