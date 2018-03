Isère : une voiture fonce sur des militaires, la piste terroriste écartée

Un drame a été évité de justesse ce jeudi 29 mars en Isère. Un automobiliste a foncé sur des militaires qui faisaient leur jogging près de la caserne de Varces-Allières-et-Risset. Quelques heures plus tard, un groupe de militaires a été, lui aussi, menacé et insulté. Après une enquête, le procureur de la république de Grenoble a écarté la piste terroriste. Le conducteur, interpellé en état d'ébriété, ne présentait aucun signe de radicalisation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/03/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.