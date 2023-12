Islande : 370.000 habitants sur une bombe géologique

Trop pénible, autant déménager. Pour un couple de Grindavik, la décision est presque prise. La maison en tout cas est presque vidée. Refaite il y a deux ans, elle porte les traces des séismes récents et de tentatives de limiter les dégâts. Le plus puissant, c'était dans la nuit de lundi 18 à mardi 19 décembre. Sur la fenêtre, et sur beaucoup d'autres dans la rue, la confirmation du départ des occupants, à l'attention de la police. Comment relancer l'industrie ? Les bateaux ont trouvé refuge dans d'autres ports. Les usines de préparation du poisson sont parfois lourdement abîmées. À l'entreprise Stakkavik, il y a trois mètres de vide sous la dalle, une centaine d'employés sans travail, et un millier d'euros de devis. L'éruption de cette semaine est la quatrième depuis 2021. Huit-cents ans après le dernier cycle, beaucoup dans la péninsule de Reykjanes, au sud-ouest de l'Islande, se souviennent brutalement qu'ils vivent au-dessus d'une bombe géologique. Pour Pall Einarsson, sommité des volcans islandais, les pouvoirs publics doivent surtout surveiller une zone qui est le théâtre d'un important séisme à venir, à proximité de la capitale. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage O. Santicchi, V. Pierron, B. Rey