Islande : la Pompéi du Nord

Les Islandais, comparent souvent les îles Vestmann à un joyau. Une palette de couleur en relief, façonnée par le feu et le vent. Le long des parois du volcan Eldfell, le rouge, le vert et le noir se mélangent, pour offrir aux visiteurs un panorama spectaculaire. Depuis le sommet, à 200 mètres d'altitude, on se prend à rêver, en apercevant au loin les autres îles de l’archipel, toutes inhabitées. Comme une multitude de mystères à découvrir, dont l’un, juste sous nos pieds, une terre encore bouillonnante. Difficile à réaliser, mais ce volcan, en image, n’existait pas, il y a encore un demi-siècle. Janvier 1973, en pleine nuit, Eldfell, montagne de feu en islandais, sort de terre au milieu de l’île et crache en continu l’équivalent de 200 millions de tonnes de laves et de cendres. Alfred Alfredsson, guide et habitant de Heimaey, îles Vestmann (Islande), quatorze ans à l’époque, a été évacué, comme tous les habitants des Vestmann. À son retour, six mois plus tard, il découvre une île métamorphosée, près de 400 maisons ont été englouties. Depuis, celle que l’on surnomme la Pompéi du Nord a retrouvé une existence paisible. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage M. Desmoulins, V. Pierron