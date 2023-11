Islande : le pays des volcans victime du surtourisme

Pour admirer une phénomène naturelle, jaillir des entrailles de la terre, les touristes viennent du monde entier. L'Islande, ses curiosités géothermique, ses paysages volcaniques et sa nature préservée. Cette terre de feu et de glace attire chaque année plus de deux millions de touristes, mais ce n'est pas sans conséquences sur les écosystèmes du pays. Dès le mois de janvier 2024, les billets d'avion, les nuits d'hôtel et les attractions touristiques couteront quelques euros plus cher. Objectif déclaré, financer des initiatives de développement durable. Du bon sens d'après les associations de défense de l'environnement, mais elles réclament des mesures beaucoup plus spectaculaire. D'après la première ministre islandaise, rencontrée entre deux réunions de crise, ces augmentations de taxe vont rapporter au moins 7 millions d'euros par an. En attendant, les touristes continuent de débarquer sur l'île par millier. L'imminence d'une éruption volcanique ou la hausse des prix n'y changent rien. Pilier de l’économie islandaise, le tourisme représente 6% du PIB. Mais désormais, le pays doit répondre à une question, peut-il continuer à accueillir autant de touriste, tout en préservant sa nature unique au monde ? TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, V. Pierron, S. Vignon