Islande : le rebond des contaminations remet-il en cause l’efficacité des vaccins ?

En Islande, les contaminations sont en hausse. Alors qu'il s'agit de l'un des pays les plus vaccinés au monde du Covid. Un cas qui interroge. Certains y voit un échec de la vaccination. C'est le cas par exemple de Florian Philippot, président du parti Les patriotes. Il affirme que le tout vaccinal ne fonctionne pas en Islande. Cela parce que le pic épidémique est le plus important que le pays ait eu. Y a-t-il vraiment eu un pic épidémique ? En effet, le variant Delta n'a pas épargné l'Islande. Dans ce pays, les contaminations ont atteint des niveaux jamais vus depuis le début de l'épidémie. Le nombre de cas positif est monté en flèche mi-juillet. Cela jusqu'à atteindre un pic, le 5 août. Depuis, la décrue est amorcée. La vaccination massive n'a donc pas empêché un rebond de l'épidémie. Mais peut-on dire pour autant que le vaccin ne fonctionne pas ? En réalité, l'efficacité d'un vaccin se mesure à sa capacité à prévenir les hospitalisations et les formes graves de la maladie. Le plus grand hôpital de l'Islande compte actuellement 25 patients Covid. C'est trois fois moins que le record atteint en novembre 2020, avant le début de la campagne de vaccination. La suite dans le reportage ci-dessus.