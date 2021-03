Islande : l’éruption du volcan Fagradalsfjall attire de nombreux curieux

Jusqu'ici, les images étaient restées inédites. Voilà, dans la vidéo en tête de cet article, l'éruption au plus près du Fagradalsfjall dans le sud-ouest de l'Islande. Peu après le réveil du volcan au début du week-end, un vidéaste lance son drone à l'aplomb des coulées et au cœur des projections. Après 800 ans de sommeil, la montagne s'est réveillée. Elle a relâché son magma dans une cuvette providentielle pour les nombreux curieux accourus sur place. "C'est surtout la température qui m' a étonné. On l'a senti, on a pris 10 à 15 °C en plus. Et on a tous le front super rouge", lance Émilie Saint-Mleux, une étudiante française. Selon les géophysiciens, 3 000 m³ de laves ont déjà été déversés et noircis au fil du refroidissement. Pour accéder à ce balcon naturel, une heure et demie de randonnée seulement. Le phénomène est tellement accessible que police et sécurité civile ont été déployées pour gérer le flux. Mais la fréquentation devait diminuer rapidement. Les vulcanologues prédisent une fin de l'éruption d'ici quelques jours.