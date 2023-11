REPORTAGE - Islande : les habitants sous la menace de l'éruption volcanique

Grindavík est une ville coupée du monde. Seuls les habitants déjà évacués sont autorisés à franchir le barrage. Ils ont droit à quelques minutes chez eux, juste le temps de récupérer des effets personnels et de découvrir leur maison partiellement détruite. Ces derniers temps, la terre ne cesse de trembler dans cette partie de l'Islande, le signe d'une éruption imminente. Désormais, le pays a le regard fixé sur lui. Fagradalsfjall, sa dernière éruption date du mois de juillet 2023. Le volcan semblait endormi depuis, mais la semaine dernière, l'activité sismique s'est réveillée. Il y a eu près de 800 séismes par jour depuis. À l'origine, il y a un tunnel de lave souterraine de 15 kilomètres. Il est relié au volcan et traverse Grindavík. D'après les autorités, le magma remonte vite et au soir de ce jeudi 16 novembre 2023, il se situe presque sous les pieds des habitants. Une éruption pourrait donc se produire à tout moment et n'importe où sur une fissure béante. Cela peut arriver à Grindavík, mais aussi à l'extérieur de la ville où les précédentes émissions de lave ont façonné le paysage. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, V. Pierron