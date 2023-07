Islande : nouvelle éruption volcanique spectaculaire

Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Une coulée de lave de 900 mètres de long s'échappe d'une faille géante. Ce volcan islandais s'est réveillé lundi dans l'après-midi, dans une zone inhabitée à une trentaine de kilomètres seulement de la capitale Reykjavik. Au moment de l'éruption, des dizaines de curieux et des chasseurs d'images se sont pressés au pied du volcan. "On a vu de la lave sortir, et là, ça progresse très vite comme d'habitude", explique un jeune homme. "Quand on voit les coulées de lave et qu'on entend le craquement de la roche qui se solidifie, c'est tout simplement incroyable, indescriptible" s'étonne spectatrice. Depuis, la police islandaise a interdit l'accès au site, malgré une accalmie constatée ce mardi. L'éruption ne menace pas directement d'habitation, mais rejette toujours des gaz toxiques dangereux pour la santé. Après des siècles d'inactivité, c'est la troisième fois en deux ans qu'un volcan se réveille dans la région. TF1 | Reportage V. David, J.B. Robert