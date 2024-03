Islande : spectaculaires coulées de lave

Dans l'après-midi de ce lundi 18 mars, encore, des gerbes de lave s'échappent d'une faille volcanique. Mais sur des images de vidéosurveillance, le débit du magma s'est ralenti, une progression à moins d'un kilomètre par heure qui inquiète toujours les autorités islandaises. Les policiers scrutent ses dernières percées. Mètre après mètre, il grignote la lande et traverse les routes. Depuis 2021 et le réveil du volcan, c'est la septième éruption. "Cet épisode spectaculaire va se réduire assez rapidement dans deux jours ou dans la journée qui vient et l'éruption va s'arrêter", affirme Patrick Allard, volcanologue et président de l'Association internationale de volcanologie. Ce samedi 16 mars, la ville de Grindavík et ses 4 000 habitants ont de nouveau été évacués. Tous les regards se portent désormais sur une centrale géothermique. Si la digue, érigée récemment, ne retient pas la lave, 30 000 personnes pourraient être privées d'eau et d'électricité. TF1 | Reportage H. Dreyfus