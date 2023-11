Islande : un volcan s'éveille

En Islande, la terre gronde depuis quelques heures. Sur les réseaux sociaux, les Islandais craignent une éruption volcanique imminente. L'état d'urgence vient d'être décrété par les autorités. Mille cinq cents séismes ont secoué le pays en seulement 48 heures. L'éruption risque de surgir sous le village de Grindavik, au sud du pays. Les habitants ont été évacués le soir du vendredi 10 novembre. L'accès est désormais impossible. La route principale a été coupée en deux par la force du magma sous terre. À proximité, le Lagon Bleu, un site touristique célèbre, a été fermé par précaution. Dans la région, trois éruptions ont déjà eu lieu depuis 2021. Avec des jets de lave de plus de quinze mètres de haut, soit la taille d'un immeuble de six étages. Mais cette fois, il pourrait aussi y avoir une éruption sous-marine selon Patrick Allard, volcanologue, directeur de recherches au CNRS. L'Islande redoute de vivre le scénario catastrophe de 2010. Le volcan Eyjafjallajökull avait paralysé le ciel européen et bloqué dix millions de passagers. TF1 | Reportage E. Despatureaux