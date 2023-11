Islande : une ville fantôme sous la menace d'un volcan

Tout près du volcan, dont l'éruption se précise heure après heure, Grindavik est vidée de ses 4 000 habitants. Escortée par la police, notre équipe de journalistes découvre une ville fantôme, traversée par une immense faille, des dizaines de trous béants dans la chaussée. Nous sommes au centre de Grindavik, dans la zone où l'activité sismique a fait le plus de dégâts. Il y a près de 800 séismes par jour en ce moment et d'après les experts, c'est le signe qui annonce une éruption imminente. Où aura-t-elle lieu ? Dans la ville, à l'extérieur ou en mer ? Il est encore impossible de le prédire. Tous les scénarios sont possibles. Sous la ville et ses maisons partiellement détruites, le magma remonte vite. Ce 22 novembre soir, il n'est plus qu'à 400 mètres de profondeur. À six kilomètres de la ville, la centrale géothermique est elle aussi en danger. Depuis quelques jours, des ouvriers tentent de la protéger, peu importe les conditions météo. Ils construisent un futur mur de défense pour la centrale, qui fournit en énergie 30 000 habitants. En attendant, l'éruption, l'Islande retient son souffle. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, V. Pierron