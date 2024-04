Isola 2000 : la route coupée à répétition

Tout au long de la matinée de ce 1er avril, la file d'attente s'est allongée devant cette route barrée. De l'autre côté, la station d'Isola 2000 est inaccessible depuis la veille. Lorsque la route est rouverte, peu avant midi, après plus de 24h de fermeture, les vacanciers laissent éclater leur soulagement. C'est la troisième fois en l'espace d'un mois que l'unique accès à la station est impraticable. Il s'agit d'une route de 17 kilomètres, qui serpente au milieu de couloirs avalanche. Sept tunnels jalonnent le parcours, on les appelle les paravalanches. Ils sont censés empêcher la neige de tomber sur les voies, mais parfois, ils ne suffisent pas. Côté station, plusieurs dizaines de personnes se sont retrouvées bloquées dans la soirée du 31 mars. Tous ont pu être logés gratuitement par la mairie dans une salle polyvalente ou des hôtels, moyennant un tarif réduit. Mais ce risque récurrent pourrait nuire à l'attractivité de la station. Ce week-end, entre 30 et 50 centimètres de neige sont tombés sur les reliefs de l'arrière-pays niçois. TF1 | Reportage J. Garrel, C. Guerard