Isolement obligatoire des cas positifs : que dit le droit ?

Quand le confinement sera assoupi, il faudra toujours éviter d'être contaminé par des malades. Après un test positif au coronavirus, peut-on m'obliger à m'isoler ? Oui, selon les juristes, car la loi votée le 23 mars dernier étend les pouvoirs des autorités. Le code de la Santé publique permet au Premier ministre, au ministre de la Santé et aux préfets de prendre des mesures de mise à l'isolement, assure Lauréline Fontaine, professeure de droit public. Ce dispositif est déjà possible dans le cadre de ce nouveau droit d'état d'urgence sanitaire. L'isolement dure sept jours à domicile ou dans un hôtel. Mais qui peut me contrôler dans ce cas ? Le seul moyen efficace à grande échelle est utilisé en Corée du Sud. Il consiste à géolocaliser les téléphones des malades, mais cela est interdit en France. Il reste donc deux solutions, soit charger la police d'enquêter, comme le fait le Royaume-Uni, soit demander aux inspecteurs de la Caisse nationale d'assurance-maladie, qui trace déjà les cas contacts, de nous surveiller. Si je ne m'isole pas, quelle contrainte peut être appliquée ? La police n'a pas le droit de vous forcer à rester chez vous, mais une lourde amende de plusieurs milliers d'euros peut être dissuasive. La prison, elle, reste exceptionnelle. En ce moment, 13 500 nouveaux cas sont déclarées chaque jour. Autant de personnes qui doivent s'isoler au plus vite et qui pourraient être potentiellement à surveiller.