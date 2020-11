Isolement obligatoire : la méthode espagnole

Au moindre doute, lors d'un contrôle aléatoire ou parce qu'ils ont un soupçon, les policiers madrilènes ont accès aux fichiers de l'agence régionale de santé. En Espagne, l'isolement est de dix jours en chambre individuel, quand on est malade du Covid-19 et c'est pareil pour les cas contacts. Pour une fête ou sur dénonciation, l'adresse de l'immeuble suffit. Dans l'instant qui suive, les policiers savent si une personne contaminée y habite. Ils peuvent ainsi intervenir immédiatement. Les amendes pour non-respect du confinement sont lourdes, de 600 euros minimum jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros en cas de récidive. Le commissaire Javier Fernandez de la police municipale de Madrid nous a précisé : "Lors d'une intervention, si une personne essaie de fuir ou si elle est nerveuse, on peut imaginer qu'elle cache quelque chose. Et peut-être qu'elle travaille alors qu'elle devrait être confinée". Les autorités espagnoles ont estimé que 500 personnes contaminées prendraient le métro chaque semaine.