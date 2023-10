Israël 360 000 réservistes prêts à partir au front

Ce sont d'interminables files de voitures, qu'on perçoit au bord d'une base militaire à Tzéélim. C'est autant de femmes et d’hommes, venus précipitamment pour enfiler leurs uniformes, comme Slomo, un père de famille de 44 ans. Pour lui, la seule raison de sa présence, c'est pour ses deux enfants de neuf ans et six ans. Dans quelques instants, il recevra son arme. "Israël existe et on a peur de personne ", des paroles pour se donner du courage. Plus de 300 000 réservistes ont déjà répondu à l'appel. L'un des réservistes, que nous avons rencontré sera bientôt déployé sur la frontière avec Gaza. Aussitôt arrivés dans la base militaire, les réservistes enchaînent les entraînements, avant d'aller au combat e. D'autres font leurs premières pauses avec le visage marqué. Les civils participent à l'effort de guerre. Une jeune femme partage du café gratuitement et son compagnon est lui aussi un réserviste. Plus loin, des chars sont prêts à prendre la route. Un homme de 63 ans, agriculteur de métier, n'est plus mobilisable, mais comme tant d'autres, il a remis son uniforme volontairement. TF1 | Reportage E. Lafebvre, F. Maillard, A. Da Costa, F. Mignard