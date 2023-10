Incursions militaires à Gaza : des proches d'otages s'inquiètent

Sur des images de l’armée israélienne, on voit deux bulldozers blindés ouvrir la voie à une compagnie de chars israéliens qui entrent dans la bande de Gaza. Puis, tirent sur des positions militaires du Hamas, plusieurs explosions. Une fois l’opération militaire terminée, on voit les chars de Tsahal rentrer en Israël. L’incursion qui a eu lieu la nuit dernière au nord de l’enclave palestinienne était-elle le début d’une opération militaire massive ? Cette incursion d’Israël dans la bande de Gaza, où le Hamas retient en otages des civils, inquiète certains de leurs proches. Comme Hadas Kalderon, ses deux enfants et son mari, franco-israéliens, font partie des disparus. Israël continue pourtant de permettre une offensive imminente. Au-delà de la préparation de cette opération militaire, Tsahal continue de pilonner Gaza. On peut voir sur des images satellites, le territoire palestinien avant et après les frappes israéliennes permanentes. TF1 | Reportage S. Chevallereau, I. Bornacin, E. Fourny, G. Parrot