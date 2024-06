Israël-Gaza : l'interview de Benyamin Netanyahou

C'est la première fois que le Premier ministre israélien donne une interview à une télévision française depuis les attentats du 7 octobre. Il s'adresse à l'opinion publique française et tient même à le faire dans notre langue. "Notre victoire, c'est votre victoire", affirme-t-il. Pendant une demi-heure, ce jeudi 30 mai, à midi, notre journaliste Darius Rochebin l'interroge sur les accusations dont il est l'objet, notamment celles du procureur de la Cour pénale internationale qui demande un mandat d'arrêt pour crime de guerre et crime contre l'humanité à Gaza. "Chaque mort de civil, pour nous, c'est une tragédie, mais pour le Hamas, c'est une stratégie. Ils utilisent sciemment les civils comme boucliers humains", confie-t-il. Benyamin Netanyahou convoque même la mémoire des bombardements alliés qui avaient tué des dizaines de milliers de personnes en Allemagne, en 45. Il répond aussi à Emmanuel Macron qui s'est dit prêt à reconnaître à terme la Palestine. Trois nouveaux pays, l'Espagne, le Danemark et l'Irlande, viennent de le faire. Aux critiques qui existent dans son propre pays, il répond que son seul but est de détruire le Hamas coûte que coûte. TF1 | Reportage B. Augey, H. Riou du Cosquer