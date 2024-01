Israël / Gaza : trois mois de guerre

À la hâte, la foule se presse dans une rue de Raffa, à la pointe sud de Gaza. Une voiture vient d’être frappée ce dimanche matin. À l’intérieur, se trouvent deux journalistes palestiniens sans vie. Moustapha Thuraya, un vidéaste qui collaborait avec l’agence France Presse, et Hamza Al-Dahdouh, journaliste de la chaîne Al-Jazeera. Le Hamas accuse l’aviation israélienne. Trois mois de guerre jour pour jour, et aucun signe de répit dans la bande de Gaza. Les bombardements ont détruit des quartiers entiers et forcé 85% de la population à fuir, d’après l'ONU. Certains déplacés doivent partir de nouveau au gré des combats. Le camp, que vous voyez dans les images, par exemple, se vidait de ses habitants cet après-midi. Aujourd’hui, l’armée israélienne occupe des zones, principalement au nord de la bande de Gaza, et compte poursuivre les opérations vers le sud. Hier soir, le Premier ministre israélien ne laissait aucun doute sur la poursuite de la guerre. TF1 | Reportage J. Garro