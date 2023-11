Israël/Gaza : un réserviste franco-israélien témoigne

Depuis le 7 octobre, Emmanuel a mis entre parenthèses sa vie de famille et son entreprise. Lundi 6 novembre, son unité de réservistes repart autour et dans la bande de Gaza. À 43 ans, plus d'obligation d'aller combattre, mais s'engager pour l'Israël contre le Hamas, pour lui, c'est une évidence. Penser que de l'autre côté il y a des enfants victimes,"ça fait mal ! Qui peut se réjouir actuellement de la mort d'enfant", dit-il. Il poursuit que le but n'est pas d'envahir des territoires, de tuer des Palestiniens et sortir vainqueur. Leur objectif est que demain, ils rentrent chez eux en paix, "que nos enfants puissent être en sécurité". En sécurité, à chaque sortie, le mot d'ordre, une arme n'est jamais loin au cas où. Son unité a lutté pendant des jours contre les incursions dans un kibboutz. Pour nous raconter ce qu'il y a vu, il préfère se mettre à l'écart de sa famille. Une femme l'accoste, son fils a été tué au combat ces dernières semaines. Un rappel que pour cet engagement, il risque sa vie. TF1 | Reportage F. de Juvigny, F. Mignard, C. Blanquart