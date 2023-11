Israël/Hamas : la première journée de trêve

Cette première journée de trêve entre Israël et le Hamas était un test, or l'échange a bien eu lieu. Les termes de l'accord ont été respectés de part et d'autre et on s'attend à ce que cela continue. Demain 25 novembre, et pour les trois prochains jours, une douzaine d'otages, à chaque fois, doivent être transférés vers Israël. On ne sait pas si la liste pour demain est définitivement établie. Israël, de son côté a bel et bien suspendu ses opérations militaires dans la bande de Gaza. Deux cent camions d'aides humanitaires doivent, en outre, franchir quotidiennement le poste-frontière de Rafah depuis l’Égypte. Et d'autres groupes de prisonniers palestiniens devraient être libérés, comme prévu. Quatre jours de pause dans les combats et peut-être plus. Chacun est d'accord pour dire que cela peut aller au-delà, pour dépasser le chiffre de 50 otages libérés. Il en restera quand même 180 aux mains du Hamas, mais Israël a prévenu qu'une fois cette parenthèse refermée, la guerre reprendra avec autant d'intensité. TF1 | Reportage M. Scott