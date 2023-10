Israël intensifie ses bombardements sur Gaza

Au lever du jour, le quartier est méconnaissable. Les immeubles sont éventrés, les rues recouvertes de décombres. Les bombes ont tout détruit. Selon l’armée israélienne, des responsables du Hamas s’y cachaient, des stocks d’armes ou de munitions. Ce sont bien les civils qui paient le plus lourd tribut. La mère que l’on voit hurler dans les images perd sa fille. Les deux hommes ont perdu un frère. “Il n’y a plus de père, il n’y a plus de mère ou de frères. Tous mes frères sont morts. Ma sœur et moi, nous sommes seules”, réagit une dame. Depuis plusieurs heures maintenant, l’état-major israélien intensifie ses frappes aériennes sur la bande de Gaza. L’aide humanitaire est toujours, en grande partie, bloquée. Quelques camions-citernes de carburant ont été aperçus. Et selon certains médias locaux, 17 autres, chargés de nourritures et de médicaments, ont pu traverser la frontière égyptienne, une assistance dérisoire, face à l’ampleur de la crise. Dans le même temps, ce soir, à Gaza, les bombardements continuent. TF1 | Reportage M. Poissonnet