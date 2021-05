Israël/Palestine : une violence jamais vue depuis plus de dix ans

L'armée israélienne a ciblé à plusieurs reprises un immeuble de la ville palestinienne de Gaza, qui finit par s'effondrer. À quelques kilomètres de là, la réplique des Islamistes palestiniens du Hamas ne se fait pas attendre. La ville israélienne de Sdérot est à son tour bombardé. Les sirènes retentissent jusqu'à Tel Aviv, déjà la cible d'une pluie de roquettes hier soir. "Rarissime", nous disent les témoins sur place. "Ça a tenu pendant une heure, une heure et quart. Autant de missiles en si peu de temps, non, je n'ai pas connu ça", raconte une jeune femme par exemple. À nouveau, l'embrasement, y compris dans des villes comme Lod, où jusqu'ici Israéliens juifs et arabes cohabitaient au quotidien. Côté israélien, tout comme côté palestinien, les civiles sont apeurés. À Gaza aujourd'hui, les habitants arpentaient les décombres de plusieurs immeubles visés par l'armée israélienne, encore effrayés eux aussi par les bombardements. "Les fenêtres, les murs, tout a volé en éclats et nous est tombé dessus. On est parti tout de suite, sans chaussures, et on a essayé de sortir par la porte de la tour. Mais on n'a pas pu, il y avait des gravats et du verre. Et moi, je suis blessée", confie une jeune femme.