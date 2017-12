Israël : la plus haute tour en Lego au monde mesure 36 mètres

Ce mercredi 27 décembre, la marie de la ville israélienne de Tel Aviv a présenté la plus haute construction du monde en Lego. Il s'agit d'une tour qui mesure 36 mètres. Son montage a duré un an. Cet édifice est un hommage à un enfant de huit ans, décédé d'un cancer en 2014, qui construisait des tours en Lego durant sa maladie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/12/2017 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.