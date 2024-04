Israël attaqué par l'Iran : les scénarios de la riposte

Près de 48 heures après l'attaque iranienne, la garderie, en image, a rouvert. La vie semble avoir repris à Tel Aviv. Mais les Israéliens s’interrogent, doivent-ils s'attendre à une réaction imminente d’Israël ? Ce lundi 15 avril, au Conseil de guerre israélien s'est tenu à nouveau, trois heures de débats et à la sortie, juste la promesse d’une riposte. Quelle pourrait être sa nature ? Des cyberattaques contre des sites sensibles iraniens sont les premières options pour Israël. Il pourrait aussi privilégier des frappes ciblées chez les alliés de Téhéran, comme le Hezbollah au Liban, des sites militaires iraniens, voire des assassinats de responsables politiques et militaires en Iran ou ailleurs. Cela s’est déjà fait. En Israël, des voix s’élèvent pour frapper plus fort et s'en prendre aux installations nucléaires souterraines en Iran. Cela est impossible sans l’aide de bombes américaines. Les États-Unis préviennent que ce sera sans eux. L’allié américain redoute un embrasement de la région. Une guerre contre Israël ne serait pas non plus dans l'intérêt de l’Iran, déjà instable politiquement. TF1 | Reportage F. de Juvigny, C. Cambier, G. Haurillon