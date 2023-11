Israël : treize otages libérés demain

Avec une journée de retard, les précisions sur la libération des otages du Hamas sont tombées ce jeudi après-midi. Une trêve humanitaire commencera à six heures du matin, heure française, ce vendredi. À la suite de quoi, un premier groupe d'otages sera libéré à quinze heures le même jour. À cette heure, on sait que parmi les otages français, la jeune Mia Shem, 21 ans, blessée au bras, ne fera pas partie des libérés de demain. Quant au petit Ethan, douze ans, c'est l'inconnu. L'accord prévoit au total la libération, sur quatre jours, de 50 otages. En contrepartie, 150 prisonniers palestiniens seront relâchés. En outre, 200 camions d'aides humanitaires et de médicaments, ainsi que quatre camions de carburants et de gaz entreront dans la bande de Gaza pendant la durée de la trêve. Ce soir, l'un des principaux groupes de soutien aux familles s'inquiète de l'absence de nouvelles pour tous ceux qui ne seront pas libérés demain, ou qui ne font pas partie de cet accord entre Israël et le Hamas par l'entremise du Qatar. Il exige que des preuves de vie soient fournies via le Comité international de la Croix-Rouge. TF1 | Reportage M. Scott, L. Boudoul, E. Fourny, G. Parrot