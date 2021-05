Italie : cap sur l’île d’Asinara

Quiconque accoste sur Asinara en reste bouche bée. Impossible d'être insensible devant tant de beauté sur cette île déserte. Néanmoins, la présence d'une centaine de chevaux sauvages laisse totalement indifférent. Ils ne prêtent attention qu'à une seule personne : le gardien de l'île. Simone Rosa, responsable des ânes et des chevaux du parc s'occupe du recensement de la population sur l'île. Une fois cette tâche terminée, il part à la recherche d'une toute autre espèce. Les ânes albinos d'Asinara sont les stars sur l'île et uniques en Europe. La présence de ces animaux reste un mystère. Mais, qui ont tout de même donné le nom aux rochers Asinara, qui signifie l'île aux ânes. Dans l'histoire d'Asinara, les animaux ont longtemps dû cohabiter avec une autre population beaucoup plus dangereuse. Il y a encore 30 ans, l'île était une prison. Accueillant parmi les plus grands criminels de l'Italie, comme Toto Riina, chef mafieux avec 40 meurtres à son actif. Selon Gianmaria Deriu, ancien inspecteur de la prison, cette dernière a été installée sur l'île parce qu'elle est isolée de tout. "C'était le meilleur moyen de couper le cordon entre les détenus et leurs activités sur le continent" souligna-t-il. Certains réussiront quand même à s'en échapper jusqu'à sa fermeture en 1998.