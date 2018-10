Italie : des chutes de grêle impressionnantes à Rome

C'est un phénomène météo exceptionnel qu'a subi la capitale italienne dans la soirée du dimanche 21 octobre. Une violente tempête accompagnée de grêle a en effet provoqué des inondations et la formation de plaques de glaces. Des automobilistes ont notamment partagé des vidéos où on les voit pris au milieu des eaux. L'importance des dégâts reflète la violence de cet orage qui n'a duré qu'une demi-heure. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.