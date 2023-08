Italie : des plages qui peuvent rapporter gros

50 000 parasols, 100 000 transats sur une même plage longue de plusieurs kilomètres. Il s'agit d'un site privé. S'y installer est payant. En Italie, berceau du tourisme de masse, cela ne choque personne. Côté propreté, un peu comme à l'hôtel, vous pouvez compter sur un service nettoyage. "L'emplacement en face de la mer, c'est 25 euros par jour. Les rangées au fond, c'est 15 euros", précise le patron de la plage Jesolo. Six millions de vacanciers paient chaque année pour venir sur cette plage, dont la parcelle, en image, est exploitée depuis plusieurs dizaines d'années par Amorino De Zotti. "Ma concession s'arrête ici. De l'autre côté, c'est l'espace public. Au-delà de ce marquage, un touriste peut poser sa serviette, mais il n'a pas le droit de poser son parasol. En revanche, il peut profiter du soleil", montre-t-il. Jesolo n'est pas un cas particulier, c'est l'exemple même de la plage à l'italienne, avec une toute petite parcelle accessible gratuitement à tous. Pour les défenseurs de l'environnement, il faut d'urgence une loi nationale pour proposer partout en Italie des plages accessibles à tous. "On demande 50% de plages publiques et 50% de plages privées, parce que la plage est un bien public, un bien de l’État. On doit garantir le libre accès à tous les citoyens", explique Maurizio Billotto, membre de la ligue pour l'environnement "Legambiente". TF1 | Reportage F.X. Ménage, M. Gatineau, B. Bedarida