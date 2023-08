Italie : dolce vita dans les Pouilles

L'Altamura est une succession de plaines, qui regorgent de trésors géologiques. C'est à cheval que notre équipe arrive, sur le gouffre de calcaire. Il s'agit d'un affaissement de 90 mètres de profondeur et près de deux kilomètres de circonférence. On poursuit vers une carrière inattendue. Il y a 25 ans, deux géologues en quête de pétrole ont trouvé 25 000 empreintes de dinosaures. C'est la plus forte concentration au monde. Elles datent de 85 millions d'années. La région du Salento se trouve plus au sud de l'Italie. La récolte de figues fait partie de ses traditions. L'été 2022, 200 tonnes de fruits ont été récoltées. Ils sont taillés en deux et séchés au soleil. Les gourmandises s'exportent dans le monde entier. La fabrication des pâtes est également une tradition qui s'enseigne en Italie. On vient du monde entier pour y apprendre comment les façonner. Le soir venu, mandolines et tambourins s'accordent pour lancer une pizzica. Il s'agit d'une danse populaire du Salento. A l'époque, dans les villages ruraux, quand il n'y avait pas de médecin, on prêtait des pouvoirs curatifs à cette musique. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Bellec, L. Malnoy, L. Pensa