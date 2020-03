Italie, Espagne, Royaume-Uni : quelles règles ont-ils adoptées ?

En Espagne, la police et l'armée, désormais déployées dans les rues, veillent au bon respect des règles de confinement. Les contrevenants sont passibles d'une amende de 100 à 600 euros. En Italie, les autorités ont effectué 120 000 contrôles ces trois derniers jours. De quoi dissuader ceux qui ne voudraient pas respecter les barrières sanitaires. Au Royaume-Uni, tout reste ouvert, même les écoles.