Italie : état d'urgence à Lampedusa face à l'afflux de migrants

C'est le chaos dans le centre d'accueil de Lampedusa. Les migrants s'enfuient devant des policiers italiens qui baissent les bras. Et pour cause, 4 000 personnes s'entassent dans un camp prévu pour 400 réfugiés. Ils viennent du Soudan, de Guinée ou du Tchad. Parfois, ils sont secourus directement par les habitants de l'île. Ils sont arrivés à bord d'embarcations, plus de 120 en à peine trois jours. Ce sont 7 000 réfugiés d'Afrique noire qui tentent la traversée après la fin des intempéries. Leurs points de départ sont Tripoli, en Libye, et surtout le port de Sfax, en Tunisie, moins contrôlé. Pour faire baisser la pression, l'Italie les évacue vers la Sicile, à bord de ferries, alors qu'elle doit, en théorie, étudier leur demande d'asile. "Ils partent ensuite vers le nord de l'Europe, c'est-à-dire Vintimille, à la frontière française, ou vers la Suisse", affirme Andrea Costa, président de l'ONG italienne Baobab Experience. La France annonce renforcer ses contrôles à la frontière, à Menton. Depuis le début de l'année 2023, 115 000 migrants ont emprunté cette route, un record depuis 2016. TF1 | Reportage B. Christal, L. Abeil