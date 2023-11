Italie : inondations meurtrières en Toscane

L’eau est montée en moins d’une heure, le soir du 02 novembre. La tempête Ciaran vient de frapper la Toscane. Plusieurs rivières sortent de leur lit et emportent tout sur leur passage. Les eaux boueuses envahissent les habitations et les commerces. L’état d’urgence est déclaré. Trois hôpitaux de la région doivent être fermés au milieu de la nuit. Le matin du 03 novembre, c’est une marée exceptionnelle qui provoque l’effondrement d’un restaurant en Ligurie, à Camogli. Six personnes sont mortes noyées en Toscane. Dans la banlieue de Florence, à Campi Bisenzio, des dizaines de maisons sont toujours envahies par les eaux. Les habitants évacuent avec les moyens du bord. Les pompiers apportent des médicaments aux personnes isolées. Dans un immeuble en Florence, 48 familles sont encore bloquées dans leurs appartements, sans eau ni électricité. Tous ont été surpris par la rapidité de la montée des eaux. Deux personnes sont encore portées disparues dans la région de Venise. La tempête Ciaran devrait toucher Rome et la Sicile dans le courant de la nuit. TF1 | Reportage B. Christal, L. Malnoy, C. David