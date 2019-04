Italie : l'huile d'olive en péril ?

Chaque année, les Italiens consomment neuf litres d'huile d'olive par personne. Un Français en consomme six fois moins. Mais nos voisins pourraient bientôt être privés d'un emblème de leur gastronomie. Dans la plus grande zone de production d'huile d'olive italienne, une bactérie ravage des millions d'arbres. En 2018, la production a chuté de 60%. Cent mille personnes ont perdu leur travail. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.