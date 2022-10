Italie : l'archipel du corail

Au milieu de l'Adriatique, une poignée de cailloux, jetée par le mythique Diomède, aurait donné naissance à ces îles légendaires, avec des rives turquoise. Leur principal atout : des fonds marins luxuriants. C'est le paradis des amoureux de plongée. Les îles Tremiti captivent aussi les chercheurs comme Adelmo Sorci, responsable laboratoire de la mer "Marlintremiti", car elles abritent une forêt de corail noir, la plus grande de Méditerranée. une curiosité que son équipe cherche à comprendre. Sous l'eau, le corail aux squelettes noirs déploie des rameaux blancs, un refuge pour de nombreuses espèces. Profusion de barakuda, des murènes, des gorgones aux couleurs vives... Un frêle arbuste au centre de leur attention pourrait livrer de précieuses explications sur la richesse de la biodiversité de l'archipel. Un grand programme de recherche vient d'être lancé par une université italienne. On sait encore peu de choses sur ce corail surprenant. Martina Coppari, chercheuse en biologie marine à l'université polytechnique des Marches, essaie de comprendre comment l'espèce se reproduit et évolue. TF1 | Reportage L. Malnoy, L. Pensa