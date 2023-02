Italie : le meilleur saucisson du monde

En Calabre, dans la région la plus pauvre de l'Italie, la vedette, c'est un saucisson piquant appelé la nduja. Elle fait la fierté du village de Spilinga. Autrefois, chaque foyer élevait quelques cochons pour sa consommation personnelle, une race particulière de porc noir. Anna Madeo appartient à une famille d'éleveurs, à la tête du plus important cheptel du pays. Environ 3 000 animaux gambadent sur les collines, à l'ombre des oliviers. Le gras et les parties de viandes les moins nobles sont utilisés pour produire le fameux saucisson calabrais. À quand remonte la recette originelle de ce saucisson ? Pour le savoir, nous avons interrogé l'historien Dario Godano. Il faut attendre le quinzième siècle pour que la charcuterie se distingue de sa cousine française, avec l'arrivée d'un nouvel ingrédient, le piment. Giuseppe Porcelli produit chaque année 500 kilos de charcuterie. Il a hérité la recette de sa famille, mais est le premier à s'être lancé dans la commercialisation de la nduja. TF1 | Reportage L. Malnoy, C. Duval