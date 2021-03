Italie : l’épidémie semble à nouveau hors de contrôle

À voir les rues de Milan aujourd'hui, on peine à croire qu'il y a quelques jours encore, elles étaient bondées. Désormais, fini les déjeuners en terrasse. Les restaurants qui avaient à nouveau fait le plein ont dû ranger leur table. Les musées ont également refermé leurs portes. Les écoles n'accueillent plus aucun enfant. Le sentiment d'une vie presque normale fut de courte durée. Là-bas, la courbe des contaminations repart nettement à la hausse. Le nombre de cas a bondi 30% en une semaine. Et pour ne rien arranger, la vaccination prend du retard. L'Italie est-elle en train de payer ses réouvertures au prix fort ? Un cadre de la région Lombardie admet des failles dans la stratégie du gouvernement. "On ne résoudra rien en rouvrant, puis en fermant... On ne peut pas continuer de penser que les courbes de l'épidémie se gèrent uniquement de cette façon", a déclaré Gianni Bocchieri. "Je considère que la troisième à un moment où d'autres variants, en particulier le variant britannique plus contagieux, sont arrivés. Qui plus est dans une situation où les restrictions n'étaient pas clairement suffisantes", a ajouté Massimo Galli, directeur des maladies infectieuses de l'hôpital Luigi Sacco à Milan.