Italie : les oliviers millénaires des Pouilles

C’est le vieillard, le temps lui a fait tourner la tête, 3 000 ans au compteur. Dans les images, vous pouvez voir la soucoupe, à l’écorce recouverte de sculpture, l’immortel, sorti de terre à l’apogée de l’empire romain. Dans la plaine des oliviers millénaires, Corradio Rodio veille sur 800 d’entre eux. Il connaît leur secret de longévité. Plus l’arbre est vieux, plus il a tendance à se creuser. Ces arbres n’ont jamais cessé de donner du fruit. Avant l’ère romaine, déjà, on produisait déjà dans le pressoir dans lequel nous nous sommes rendus, à l’abri des regards. Ce patrimoine plurimillénaire est aujourd’hui en danger. Depuis 2013, une bactérie ravage les oliviers des Pouilles. La Xylella fastidiosa assèche les plantes. Elle a déjà anéanti 21 millions d’arbres, un tiers des oliviers de la région, et gagne chaque année du terrain. Paul Bernie, un Anglais installé à Ostuni, est inquiet de voir la maladie s’approcher de son oliveraie. Pour sauver ces patriarches, il n’y a qu’une solution, il faut élaguer un maximum de branche avant de procéder à la greffe d’une variété d’olivier résistante à la bactérie. TF1 | Reportage L. Malnoy, C. David