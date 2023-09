Italie : les saveurs du Vésuve

Il est indissociable de la baie de Naples. Le Vésuve s'impose dans le paysage avec ses deux monts qui culminent à 1 200 m. Silencieux depuis 1944, le volcan offre une terre fertile et son cratère aimante 2 500 visiteurs chaque jour. Le colosse de roche sombre est parsemé de taches vertes. La végétation se plaît étonnamment bien sur cette terre, jusqu'à donner vie à des cultures uniques. Sur les flancs du volcan, 114 viticulteurs se tiennent prêts à vendanger. On y produit par exemple du Lacryma Christi, les larmes du Christ. Loin d'être une malédiction, Massimo voit cette terre comme une chance. À la fin du XIXe siècle, tous les vignobles européens sont détruits par une épidémie de phylloxera, sauf les arbres du Vésuve. Des pieds de vignes pluricentenaires, c'est une exception en Europe. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Malnoy, B. Bedarida, M. Lezis