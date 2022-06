Italie, les volcans engloutis de Sicile

À l'horizon, la silhouette du Stromboli plante le décor de cette exploration hors du commun. Nous sommes au cœur des îles Éoliennes, au nord de la Sicile. Dans le cratère du volcan Panarea. Et ce qui frappe le photographe Alexis Rosenfeld, c'est d'abord le calme à la surface. C'est un voyage sur les traces de Jules Verne. À 70 mètres de profondeur, il va découvrir une vallée aux 200 cheminées desquelles s'échappent des mélanges gazeuses, essentiellement du dioxyde de carbone et du soufre, mais aussi des fluides acides en provenance direct des entrailles de la terre. La température d'un fumeur noir sera mesurée à 139 °C par les scientifiques. C'est le signe d'une activité volcanique importante, inquiétante, mais propice aussi à l'apparition du vivant, comme ces microorganismes qui pourraient être à l'origine de la vie sur notre planète. Ces bactéries intéressent évidemment les scientifiques qui font régulièrement des prélèvements. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. T F1 | Reportage M. Perrot, S. Fargeot