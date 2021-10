Italie : l'Est de la Sicile sous des pluies torrentielles

C'est un torrent furieux qui dévaste les rues de Catane, la deuxième ville de Sicile. Rien ne semble lui résister. Le courant est très fort et donc très dangereux. Ce sont des pluies torrentielles qui causent ces inondations. L'eau est montée en quelques heures. Un passager se filme, piégé dans un bus. Les pompiers sont débordés, malgré le renfort de véhicules amphibies. Ils ont déjà secouru plus de 500 personnes. La consigne est simple : réfugiez-vous dans les immeubles. Mais même à l'intérieur, le danger reste présent. De nombreux bâtiments sont inondés. Les précipitations sont si intenses que certains toits ne résistent pas. D'après les autorités, c'est une tempête historique qui frappe l'Est de la Sicile. Notamment la ville de Catane depuis lundi 25 octobre. Il serait tombé un an de précipitation en 48 heures. On dénombre pour l'instant deux morts et une disparue. Tous les trois emportés par l'eau. Les autorités italiennes sont inquiètes, car la pluie ne devrait pas s'arrêter avant lundi prochain.