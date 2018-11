Italie : le pays de l'essence le plus cher

Nous ne sommes pas les seuls à payer nos carburants au prix fort. En effet, de nombreux pays européens en souffrent également. En Allemagne, le litre d'essence coûte 1,56 euro, contre 1,63 euro aux Pays-Bas, et 1,65 euro en Italie. Pourtant de l'autre côté des Alpes, il n'y a ni manifestations, ni colères. Les automobilistes italiens ont juste choisi de s'adapter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.