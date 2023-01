Italie : un patrimoine qui s'arrache

Ces cavités, ces blocs de pierre ont été façonnés, il y a plus de 2 500 ans. Certaines tombes étaient percées au VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais en quelques décennies, à peine, des bandits ont pillé les trésors que la nature avait pris soin de conserver pendant des millénaires. Voici ce qui reste de la nécropole de Cerveteri, l'un des plus grands cimetières de l'antiquité. Le pillage des sites archéologiques historiques est un mal qui ronge l'Italie pendant 50 ans maintenant. Ces objets d'art d'époque étrusque, mais aussi grecque ou romaine sont volés et vendus sur le marché noir le plus souvent à l'étranger. Dans les sols, dans les églises, dans les villas romaines, l'art est partout. Et les autorités italiennes comptent bien mettre la main sur leurs joyaux dérobés. Au siège de la Carabinieri à Rome, par exemple, les forces de l'ordre scrutent le marché international. Qui sont les voleurs d'œuvres d'art qui alimentent ce marché noir ? Nous nous sommes rendus dans des régions reculées des Pouilles où arracher l'art à la terre a été pour toute une génération un moyen facile de gagner de l'argent. Les Tombarelli ou pilleurs de tombes étrusques cherchent toujours les tombes riches en ornement. Au Musée national romain, Stéphane Verger, directeur français de l'établissement, nous a montré un morceau de l'histoire locale. Une tombe étrusque qui n'a jamais croisé des Tombarelli. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Poissonnet, Q. Danjou, M.H. Maisonhaute