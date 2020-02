Italie : un train à grande vitesse déraille et fait 2 morts

Un nouvel accident de train a eu lieu en Italie ce jeudi, le troisième en quatre ans. Un train à grande vitesse a déraillé tôt ce matin, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Milan. Deux machinistes sont morts et une trentaine de passagers ont été blessés, mais aucun grièvement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.