Italie, une rivière en or

Nous pensions avoir trouvé le lieu parfait pour se reposer sur cette rivière calme et paisible. Nous avions tout faux. C'est une "banque" où ce groupe d'amis vient chaque semaine faire un retrait pour lequel la carte bleue est inutile. À la place, il faut une pioche, une bassine et un peu d'huile de coude. Ils sont chercheurs d'or dans la vallée de Valenza à quelques kilomètres de Turin, une ancienne mine de l'empire romain devenue un eldorado à l'italienne. Mais avant de vous y précipiter, il y a un détail très important. Vous n'y trouverez pas la pépite qui changera votre vie, mais de l'or version miniature. En un jour, ils peuvent trouver jusqu'à un gramme d'or, l'équivalent de 50 euros. C'est une quantité dérisoire comparée à il y a quelques siècles. Une période pendant laquelle la ville est devenue la capitale européenne de l'or. Et si le métal fondu vient du monde entier, le savoir-faire, lui, est resté en Italie. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. T F1 | Reportage C. Diwo, R. Reverdy